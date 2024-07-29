Німецький вершник встановив історичне досягнення на Олімпіаді-2024

Представник Німеччини Міхаель Юнг виграв золото в особистому триборстві у кінному спорті на Олімпійських іграх-2024.

Для 41-річного німця це третя особиста перемога на Олімпіаді. До цього він тріумфував на іграх в Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016. Подібне досягнення у кінному спорті не вдавалося нікому за всю історію.

Срібну нагороду здобув 42-річний Кріс Бертон з Австралії, бронзовою призеркою стала 34-річна Лаура Коллетт із Великої Британії.

1. 🥇 Міхаель Юнг (Німеччина)

2. 🥈 Кріс Бертон (Австралія)

3. 🥉 Лаура Коллетт (Велика Британія)

Зазначимо, що Україна не брала участі у змаганнях, оскільки не кваліфікувалася на Олімпійські ігри у Парижі в кінному спорті.

Напередодні Велика Британія здобула золото в командній першості з конкуру.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.