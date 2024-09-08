🥇 Каноїст Єпіфанов із паралімпійським рекордом став чемпіоном Парижа-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, тріумфально для України завершився заїзд на каное-одиночці на 200 метрів серед представників класу VL3.

25-річний українець Владислав Єпіфанов вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном, подолавши дистанцію за рекордні для Ігор 47,49 секунди.

Веслування. Каное-одиночка, 200 метрів, жінки. VL3

1. 🥇 Владислав Єпіфанов (Україна) — 47,49 (ПР)

2. 🥈 Джек Еєрс (Велика Британія) — 47,87

3. 🥉 Петер Кован (Нова Зеландія) — 48,28

Зазначимо, що в класі VL3 виступають спортсмени з хорошою функцією тулуба і частковою функцією ніг, здатні сидіти, нахиляючись вперед під час веслування і мають можливість використовувати хоча б одну ногу або протез.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 81 нагорода: 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові.

За всіма найважливішими подіями одинадцятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.