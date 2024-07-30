Гонконзький рапірист вдруге поспіль виграв Олімпійські ігри

Гонконзький фехтувальник Чун Ка-Лонг завоював золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 в індивідуальній рапірі.

У фінальній сутичці Ка-Лонг переміг італійця Філіппо Маччі — 15:14. Гонконжець завоював друге золото Олімпіади після успіху в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021).

Бронзову нагороду здобув Нік Іткін, який здолав Казукі Імуру з рахунком 15:12.

1. 🥇 Чун Ка-Лонг (Гонконг)

2. 🥈 Філіппо Маччі (Італія)

3. 🥉 Нік Іткін (США)

Зазначимо, що напередодні Ольга Харлан принесла Україні першу медаль на Олімпіаді-2024, завоювавши нагороду в індивідуальній шаблі.