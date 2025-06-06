Ветерана Ліона дискваліфікували через небажання підтримати ЛГБТ

Одного з лідерів Ліона Неманью Матича дискваліфіковано на два матчі через покриття прапорців на підтримку ЛГБТ.

Про це повідомляє ESPN.

Окрім серба, під санкції потрапив й Ахмед Хассан. Обидва гравці вдягли поверх прапорця стрічку, яка закрила його.

Ліга 1 також запропонувала Матичу та Хассану відвідати курси щодо підвищення обізнаності щодо боротьби із гомофобією у футболі.

У сезоні-2024/25 сербський хавбек зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддав одну результативну передачу. Хассан другу частину кампанії провів у Гаврі – 16 поєдинків та 3+1 за системою "гол+пас".

Раніше повідомлялось, що ФА наклала штраф на Вест Гем через гасла вболівальників проти геїв.