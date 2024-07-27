Монфіс виступить в парному розряді на Олімпійських іграх-2024

Чоловік Еліни Світоліної, французький тенісист, Гаель Монфіс зіграє на Олімпійських іграх-2024 у Парижі у чоловічому парному розряді.

37-річний тенісист замінив Фаб'єна Ребуля і зіграє у парі з Едуардом Роже-Вассленом. Їх суперниками у матчі першого кола буде індійський дует Рохан Бопанна / Шрірам Баладжі.

Зазначимо, що Олімпійський турнір з тенісу розпочнеться 27 липня і триватиме до 4 серпня.

Напередодні четверта ракетка світу Єлєна Рибакіна з Казахстану знялася з Ігор. Її замінила австралійська тенісистка Дар'я Севілл (77).

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.