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Криськів: Усе в наших руках і наших силах

Ігор Чернявський — 27 липня, 12:00
Криськів: Усе в наших руках і наших силах

Півзахисник олімпійської збірної України Дмитро Криськів вважає, що попри поразку від Іраку в 1 турі, у команди є всі шанси вийти з групи.

Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Після матчу з Іраком гравці нашої команди були у поганому стані. Ми втратили перемогу при тому, що все було під контролем. Ми вигравали 1:0, але надалі усе пішло не за планом. Повинні якнайшвидше забути ту гру та налаштовуватися на поєдинок з Марокко.

У нас є всі шанси на вихід із групи, тож треба віддати все заради результату. Все в наших руках і наших силах. Незважаючи на те, що Ірак і Марокко наразі лідери групи, на такому турнірі може відбутися все, що завгодно.

Звичайно, тренерський штаб перед матчем із марокканцями концентрує нашу увагу на слабких та сильних сторонах суперника. Але також на тому, що треба покращити у нашій грі, щоб ми виглядали ліпше, ніж у протистоянні з Іраком. Показали їм наші сильні сторони", — сказав Криськів.

Матч 2 туру проти Марокко олімпійська збірна України проведе вже сьогодні, 27 липня. Початок гри — о 18:00 за київським часом.

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Дмитро Криськів

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