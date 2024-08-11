Збірна Данії виграла золоті медалі у гандболі серед чоловіків
Чоловіча збірна Данії з гандболу виграла Олімпійські ігри-2024.
У фіналі данці впевнено обіграли Німеччину. Поєдинок завершився з рахунком 39:26 (21:12 у першій половині).
Зазначимо, що для Данії це другий тріумф на Олімпійських іграх у гандболі. Вперше скандинави перемогли в Ріо-2016.
Раніше в бронзовому фіналі Іспанія мінімально переграла Словенію, забивши вирішальний гол за півтори хвилини до завершення поєдинку.
Призери Олімпійських ігор-2024 з гандболу серед чоловіків
1. 🥇 Данія;
2. 🥈 Німеччина;
3. 🥉 Іспанія.
Олімпіада стрімко наближаєтсья до фінішу. З результатами останніх змагань у Парижі можна ознайомитися в текстовому онлайні Чемпіона.