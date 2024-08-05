Чому Магучіх між стрибками лежала в спальному мішку

Напередодні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула для України золоту медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024.

Проте окрім захоплення та радості від перемоги, багатьох людей зацікавили дії українки між стрибками — вона закутувалась у спальний мішок та... лежала. Наш сайт вирішив розібратися, чому Магучіх так робить, та як це може їй допомогти.

Чому Ярослава лежить?

Насправді тут все досить просто, олімпійська чемпіонка сама відповіла на це питання в етері Суспільного Спорт.

"Я просто відпочиваю, тому що мені комфортно, коли я лежу. Іноді можу спостерігати за хмарами, рахувати їх. Або вдихнути, видихнути. Ніби просто відпочити, тільки не думати про те, що я на стадіоні", — сказала Магучіх.

Також, з точки зору медицини, лежання зменшує потенційний набряк у кінцівках, тож, можливо, в такого рішення українки є ще й практичне підґрунтя.

Чому спальний мішок?

Це питання вже більш цікаве. Не лише Ярослава, а й багато спортсменів також закутуються у теплі куртки. І тут є неочевидна причина. Такі засоби сповільнюють віддачу тепла у мʼязах, що дозволяє зберегти їхню еластичність та знизити ризик отримати травму.

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Також, за результатами дослідження, проведеного Європейським журналом спортивної науки у 2017 році, було виявлено, що, наприклад, у плаванні, спортсмени, які були одягнуті в теплий одяг між розминкою та запливами, показали приблизно на 0,6 відсотка кращі результати за своїх конкурентів.

Тому стратегія зберігати своє тіло у теплі перед підходами може мати вирішальне значення, особливо на турнірах такого масштабу, як Олімпійські ігри.