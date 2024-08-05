Чемпіонська арифметика. Скільки Магучіх отримає за олімпійське "золото" від держави та World Athletics
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх своїм виступом в Парижі подарувала приємні емоції багатьом українцям. Фінансовою винагородою для уродженки Дніпра стане державна премія в розмірі 125 тисяч доларів та додаткова премія від Світової легкої атлетики (World Athletics) в розмірі 50 тисяч доларів. Тобто, виступ на Стад де Франс принесе Ярославі 175 000 доларів.
Ігри в Парижі — перші, на яких World Athletics виплачує грошові винагороди олімпійським чемпіонам. З наступної Олімпіади Світова легка атлетика планує виплачувати премії всім олімпійським призерам (в Парижі лише чемпіонам).
Бронзові призери Олімпійських ігор-2024 Ірина Геращенко та Михайло Кохан отримають премію від держави, яке складе по 80 тисяч доларів. Також 50 відсотків від премії спортсменів буде виплачено урядом їх тренерам.
Максим Розенко, Чемпіон з Парижу