Особливі спортсмени — Британські стрибуни оцінили конкуренцію із Середою та Болюхом на Олімпіаді

Британці Том Дейлі та Ноа Вільямсом, які виграли срібло у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024, назвали українців Олексія Середу та Кірілла Болюха особливими спортсменами.

Про це вони розповіли у коментарі Суспільне Спорт.

"Українська команда, зокрема Олексій — неймовірно особливі спортсмени. В Середи величезний потенціал. Його однозначно треба остерігатися в особистих змаганнях. І це я кажу перед людиною (Ноа), яка з ним змагатиметься", — сказав Дейлі.

"Я люблю українців! Я був на змаганнях у Києві, здається, тричі, і щоразу це було дуже класно й весело. Я товаришую з обома хлопцями, які виступають на платформі. Як сказав Том, Середа дуже-дуже талановитий. Я знаю його з того часу, як йому було 11. Гадаю, в особистих змаганнях у нього є величезні шанси на медаль. Сподіваюся, він залишатиметься спокійним і, можливо, використає цей виступ, щоб запалити себе", — поділився Вільямс.

Нагадаємо, Середа та Болюх посіли 5 місце з результатом у 412,65 бала. Український дует відстав від бронзових призерів із Канади лише на 10 балів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.