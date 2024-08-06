Грек Тентоглу став дворазовим олімпійським чемпіоном у стрибках у довжину

Грецький легкоатлет Мільтіадіс Тентоглу завоював золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 у стрибках у довжину.

Грек стрибнув на 8,48 метра та 12 см випередив ямайця Вейна Піннока, у якого найкраща спроба була на 8,36 м. Бронзу з результатом 8.34 м здобув італієць Маттіа Фурлані.

Зазначимо, що для 26-річного грека — це друга золота нагорода у кар'єрі, попередню він виграв на Іграх у Токіо-2020.

1. 🥇 Мільтіадіс Тентоглу (Греція) — 8,48 м;

2. 🥈 Вейн Піннок (Ямайка) — 8,36 м;

3. 🥉 Маттіа Фурлані (Італія) — 8,34 м.

Напередодні українка Марина Бех-Романчук стала 11-ю у фіналі Олімпійських ігор-2024 у потрійному стрибку.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.