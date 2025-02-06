Виконавчий директор ОІ-2026 не виключив, що деякі дисципліни пройдуть за 4000 миль від Мілана

Виконавчий директор Олімпійських ігор 2026 Андреа Варньє не виключив, що змагання з бобслею, скелетону і санного спорту може пройти в місті Лейк-Плесід (США).

Про це він сказав для BBC.

"Ми перевірили всі доступні місця, і єдиним, яке було готове без потреби в інвестиціях і могло прийняти нас в останню хвилину, був Лейк-Плесід. Це причина, чому це план Б, але ми дійсно маємо намір залишатися в Кортіні якомога довше", – сказав він.

Місце проведення повністю перебудовують на столітній доріжці вартістю понад 72 мільйони фунтів стерлінгів. Терміни реконстрюкції відстають від вказаного графіку.

Раніше Лейк-Плесід двічі приймав зимову Олімпіаду (1932 та 1980). Це не безпрецедентна ситуація, коли олімпійські змагання не відбуваються поблизу олімпійського міста. Наприклад, серфінг на Олімпійських іграх у Парижі цього літа відбувся на Таїті, а змагання з кінного спорту на Олімпіаді у Мельбурні 1956 року відбулися у Швеції.

Наступні зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 до 22 лютого 2026 року в італійському Мілані.

Нагадаємо, вчора помер Принц Карім Ага Хан IV, який представляв Іран на ОІ-1964 і був мільярдером.