Квінсі Голл став чемпіоном Олімпійських ігор-2024 у бігу на 400 м

Американський легкоатлет Квінсі Голл став переможцем Олімпійських ігор-2024 у бігу на 400 м.

26-річний американець показав результат 43,40 секунди. Це лише на 0,04 соті секунди краще, ніж у Меттью Гадсона-Сміта з Великої Британії.

Бронзову медаль здобув замбієць Музала Самугонга.

1. 🥇 Квінсі Голл (США) — 43,40

2. 🥈 Меттью Гадсон-Сміт (Велика Британія) — 43,44

3. 🥉 Музала Самугонга (Замбія) — 43,74

Британські спортсмени сьогодні, 7 серпня, не досить вдалий день. У фіналі гонки переслідування з велотреку збірна Великої Британії також посіла друге місце, поступившись Австралії.