Зустріли як національного героя: Двалішвілі показав, як грузини вітали його з титулом UFC

Мераб Двалішвілі є, напевно, одним із найвідоміших грузинський спортсменів. Можливо, хіба що футболіст Наполі Хвіча Кварацхелія може зрівнятися з ним за популярністю.

Зовсім нещодавно 33-річний боєць ММА здійснив свою мрію, здобувши титул чемпіона UFC у найлегшій вазі. В чемпіонському бою Мераб упевнено перебив американця Шона О’Меллі.

Після головного тріумфу в кар’єрі Двалішвілі вирішив повернутися на Батьківщину, щоб відсвяткувати з тисячами земляків, які невпинно підтримували його на шляху до величі. І зустріли Мераба як справжнього героя.

Погодьтеся, масштаби неймовірні. Цілком можливо, що якби не війна, то так би Олександра Усика зустрічали в Києві після перемоги над Тайсоном Ф’юрі.

"Я досі перебуваю в шоці від того, як мене зустріла рідна країна – Грузія. Це було справді дивовижно, я відчув стільки любові та підтримки від мого народу! Я ніколи не забуду, звідки я родом, і моє серце завжди буде належати тобі, Грузіє! Я скоро повернуся", – написав розчулений Мераб.

Окрім того, що Двалішвілі – справжній патріот своєї Батьківщини, він ще й великий друг України. Новий чемпіон UFC регулярно висловлюється про війну. Наприклад, нещодавно він заявив, що вважає Росію своїм ворогом, адже вона окупувала 20% Грузії. А 2023 році після перемоги над росіянином Петром Яном грузин прокричав "Слава Україні".