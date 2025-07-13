Зняв шорти у центрі октагону: боєць UFC креативно відсвяткував сенсаційну перемогу нокаутом

Ветеран UFC Деррек Льюїс відзначився черговим кумедним епізодом в октагоні після яскравої перемоги вночі.

40-річний "Звір" вийшов в октагон проти новоспеченого бразильського проспекту Таллісона Тейшейри, який "на папері" був фаворитом зустрічі, проте в американця була своя думка на цей рахунок.

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Вже на 35-й секунді суддя був змушений завершити бій, адже Льюїс просто знищив 25-річного Тейшейру, просто забиваючи беззахисного опонента.

Відзначити свою звитягу Деррек вирішив дуже креативно і в своєму стилі – він зняв шорти і став розмахувати ними прямо в центрі октагону, стоячи при цьому у трусах.

Зазначимо, що для ветерана це вже не перше таке святкування. Кілька років тому американець зняв після поєдинку шорти, адже "його шарам було дуже спекотно".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому Домі.