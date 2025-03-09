Гетжі переміг Фізієва одноголосним рішенням суддів на турнірі UFC 313
Джастін Гетжі
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Джастін Гетжі переміг азербайджанця Рафаеля Фізієва в поєдинку головного карду турніру UFC 313.
Бій завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів 29:28, 29:28, 29:28.
Поєдинок тривав усі три раунди, а у другому Фізієв побував у нокдауні. Нагадаємо, що у першому поєдинку цих бійців перемогу святкував саме азербайджанець – це було у березні 2023 року.
Для Фізієва ця поразка стала третьою поспіль і четвертою загалом за кар'єру. На рахунку Рафаеля 12 перемог.
Раніше зірка UFC Перейра натякнув на можливість проведення бою з Олександром Усиком.