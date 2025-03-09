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Гетжі переміг Фізієва одноголосним рішенням суддів на турнірі UFC 313

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 07:40
Джастін Гетжі
Джастін Гетжі
Getty images

Джастін Гетжі переміг азербайджанця Рафаеля Фізієва в поєдинку головного карду турніру UFC 313.

Бій завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів 29:28, 29:28, 29:28.

Поєдинок тривав усі три раунди, а у другому Фізієв побував у нокдауні. Нагадаємо, що у першому поєдинку цих бійців перемогу святкував саме азербайджанець – це було у березні 2023 року.

Для Фізієва ця поразка стала третьою поспіль і четвертою загалом за кар'єру. На рахунку Рафаеля 12 перемог.

Раніше зірка UFC Перейра натякнув на можливість проведення бою з Олександром Усиком.

UFC Гетжі

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