Потєря дізнався ім'я можливого суперника

Український боєць UFC Ігор Потєря (20-6) може повернутися в октагон у жовтні.

Про це повідомляє журналіст Марсель Дорфф.

Суперником українця може стати бразилець Сезара Алмейди на UFC 307.

У травні Потєря поступився Мішелю Перейрі задушливим прийомом у першому раунді. Після цього поєдинку українця відсторонили на три місяці від боїв через заборонений удар.

Нагадаємо, що в лютому Ігор провів свій дебютний бій у середній вазі. Прийнявши виклик за тиждень до поєдинку, українець одностайним рішенням суддів переміг Роберта Бричека (13-7).