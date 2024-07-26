Потєря дізнався ім'я можливого суперника
Український боєць UFC Ігор Потєря (20-6) може повернутися в октагон у жовтні.
Про це повідомляє журналіст Марсель Дорфф.
Суперником українця може стати бразилець Сезара Алмейди на UFC 307.
У травні Потєря поступився Мішелю Перейрі задушливим прийомом у першому раунді. Після цього поєдинку українця відсторонили на три місяці від боїв через заборонений удар.
Нагадаємо, що в лютому Ігор провів свій дебютний бій у середній вазі. Прийнявши виклик за тиждень до поєдинку, українець одностайним рішенням суддів переміг Роберта Бричека (13-7).