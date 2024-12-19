Чемпіон UFC знявся у голлівудському блокбастері на військову тематику
Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс похизувався зйомками у голлівудському блокбастері.
Американський боєць показав у соціальних мережах деякі фото і відео зі знімального майданчика. Фільм має військову тематику.
"Оце так досвід! Відчуваю себе початківцем у новій грі, але готовий працювати, як завжди. Для мене це велика честь і мотивація, і я неймовірно радий тому, що чекає попереду. Це тільки початок. Робота триває – будемо створювати щось дійсно особливе. Майбутнє виглядає дуже яскравим!" – написав Джонс.
Нагадаємо, у ніч на 17 листопада відбувся турнір UFC 309. У головному бою зійшлися дві легенди змішаних єдиноборств – Джон Джонс та Стіпе Міочич. Перемогу здобув представник США нокаутом у третьому раунді.
Наступним опонентом "Боунса" має стати тимчасовий чемпіон у важкій вазі Тома Аспіналла.