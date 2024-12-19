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Чемпіон UFC знявся у голлівудському блокбастері на військову тематику

Богдан Войченко — 19 грудня 2024, 19:16
Instagram
Чемпіон UFC знявся у голлівудському блокбастері на військову тематику

Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс похизувався зйомками у голлівудському блокбастері.

Американський боєць показав у соціальних мережах деякі фото і відео зі знімального майданчика. Фільм має військову тематику.

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"Оце так досвід! Відчуваю себе початківцем у новій грі, але готовий працювати, як завжди. Для мене це велика честь і мотивація, і я неймовірно радий тому, що чекає попереду. Це тільки початок. Робота триває будемо створювати щось дійсно особливе. Майбутнє виглядає дуже яскравим!" – написав Джонс.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада відбувся турнір UFC 309. У головному бою зійшлися дві легенди змішаних єдиноборств Джон Джонс та Стіпе Міочич. Перемогу здобув представник США нокаутом у третьому раунді.

Наступним опонентом "Боунса" має стати тимчасовий чемпіон у важкій вазі Тома Аспіналла.

UFC ВІДЕО Джон Джонс