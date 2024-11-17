Нганну відреагував на фєєричу пермогу Джонса над Міочичем
Франсіс Нганну
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Франсіс Нганну визнав, що Джон Джонс чудово провів бій проти Стіпе Міочича.
Свою думку камерунець написав у соцмережі "Х" (Twitter).
"Джон Джонс був неймовірним. Вітаю Джоні. Я бачу тебе", – написав Нганну.
Нагадаємо, Джонс впевнено вів бій проти Стіпе, а в третьому раунді завдав сильного удару ногою по ребрам, що і призвело до нокауту.
Зазначимо, що 42-річний Міочич після бою оголосив про завершення кар'єри.
Нганну наразі є чемпіоном PFL, а також проводить поєдинки за правилами боксу.