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Нганну відреагував на фєєричу пермогу Джонса над Міочичем

Руслан Травкін — 17 листопада 2024, 11:30
Нганну відреагував на фєєричу пермогу Джонса над Міочичем
Франсіс Нганну
Instagram

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Франсіс Нганну визнав, що Джон Джонс чудово провів бій проти Стіпе Міочича.

Свою думку камерунець написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Джон Джонс був неймовірним. Вітаю Джоні. Я бачу тебе", – написав Нганну.

Нагадаємо, Джонс впевнено вів бій проти Стіпе, а в третьому раунді завдав сильного удару ногою по ребрам, що і призвело до нокауту.

Зазначимо, що 42-річний Міочич після бою оголосив про завершення кар'єри.

Нганну наразі є чемпіоном PFL, а також проводить поєдинки за правилами боксу.

UFC Міочич Франсіс Нганну Джон Джонс

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