Нганну відреагував на фєєричу пермогу Джонса над Міочичем

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Франсіс Нганну визнав, що Джон Джонс чудово провів бій проти Стіпе Міочича.

Свою думку камерунець написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Джон Джонс був неймовірним. Вітаю Джоні. Я бачу тебе", – написав Нганну.

Jones looked great out there tonight.

Congrats Jonny boy👏🏾

I see you 😉 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 17, 2024

Нагадаємо, Джонс впевнено вів бій проти Стіпе, а в третьому раунді завдав сильного удару ногою по ребрам, що і призвело до нокауту.

Зазначимо, що 42-річний Міочич після бою оголосив про завершення кар'єри.

Нганну наразі є чемпіоном PFL, а також проводить поєдинки за правилами боксу.