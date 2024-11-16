Де дивитись онлайн чемпіонський бій Джонс – Міочич на UFC 309
Джонс та Міочич
У ніч з 16 на 17 листопада у Нью-Йорку відбудеться турнір UFC 309, на якому чемпіон Джон Джонс (27-1) битиметься проти претендента Стіпе Міочича (20-4).
Слідкувати за UFC 309 у прямому ефірі в Україні можна на каналі Setanta Sports. Також турнір покажуть ESPN та UFC TV.
Попередні бої розпочнуться о 03:00 за київським часом, основний кард має стартувати з 5:00. А ось головний бій турніру запланований на 7:00.
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора FAVBET, фаворитом бою є Джонс. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,19. А ось в тріумф Міочича Фавбет не вірить (5,00).
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.