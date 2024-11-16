Де дивитись онлайн чемпіонський бій Джонс – Міочич на UFC 309

У ніч з 16 на 17 листопада у Нью-Йорку відбудеться турнір UFC 309, на якому чемпіон Джон Джонс (27-1) битиметься проти претендента Стіпе Міочича (20-4).

Слідкувати за UFC 309 у прямому ефірі в Україні можна на каналі Setanta Sports. Також турнір покажуть ESPN та UFC TV.

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Попередні бої розпочнуться о 03:00 за київським часом, основний кард має стартувати з 5:00. А ось головний бій турніру запланований на 7:00.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора FAVBET, фаворитом бою є Джонс. На його перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,19. А ось в тріумф Міочича Фавбет не вірить (5,00).

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