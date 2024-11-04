Холловей підтвердив перехід у легку вагу
Американський боєць UFC Макс Холловей (26-8) анонсував свій перехід у легку вагу.
Цитує бійця MMAJunkie.
"Це як мій момент фенікса, ми відроджуємося з попелу. Ми переходимо до більшого, кращого, проходимо через нові двері і починаємо нову главу. Я великий прихильник того, що ніколи не кажи ніколи, і зараз головне питання: "Це був мій останній бій у напівлегкій вазі?. Ви, хлопці, бачили, як я піднімав цю тему на пресконференції, і можу чесно сказати, що, на мою думку, я завершив виступи в у напівлегкій вазі.
Мені виповнюється 33. У легкій вазі – це там, де я хочу залишитися. Це нова глава. Тут ми почнемо. Я не можу дочекатися. Як я вже сказав, ніколи не кажи ніколи. Але можу чесно подивитися вам в очі й сказати, що, ймовірно, ніколи не повернусь у напівлегку вагу. Я був чемпіоном. Я захищав титул у цій вазі. Тепер прийшов час перейти до наступної глави, і в легкій вазі є купа хороших боїв, яких я не можу дочекатися", – заявив Холловей.
Нагадаємо, Макс свій останній бій програв чемпіону UFC у напівлегкій вазі Іллі Топурії (16-0). Поєдинок достроково завершився у третьому раунді.