Холловей підтвердив перехід у легку вагу

Американський боєць UFC Макс Холловей (26-8) анонсував свій перехід у легку вагу.

Цитує бійця MMAJunkie.

"Це як мій момент фенікса, ми відроджуємося з попелу. Ми переходимо до більшого, кращого, проходимо через нові двері і починаємо нову главу. Я великий прихильник того, що ніколи не кажи ніколи, і зараз головне питання: "Це був мій останній бій у напівлегкій вазі?. Ви, хлопці, бачили, як я піднімав цю тему на пресконференції, і можу чесно сказати, що, на мою думку, я завершив виступи в у напівлегкій вазі.