Колишня бійчиня UFC зізналася, що заробляє на життя проституцією

Колишня бійчиня UFC бразилійка Едуарда Невес "Дуда Ковбойзінья" Сантана зізналася, що наразі заробляє на життя проституцією.

Про це повідомляє Ge.globo.com.

У соцмережах з'явилося відео, на якому 29-річна Сантана зізнається, що має наркозалежність.

На відео вона їсть ланч-бокс, подарований від євангельської церкви, яка допомагає бездомним. Вона заявила, що їй 26, але прихильники спорту впізнали Едуарду Невес.

Згодом вона сама зізналася, що на відео дійсно вона. Боєць UFC Алекс Олівейра також у себе в соцмережах підтвердив, що то Едуарда.

Як повідомляють джерела, "Ковбойзінья" впала в депресію після дворічної дискваліфікації та виключення з UFC у 2020 році через позитивний допінг-тест, який її команда не мала ресурсів для оскарження. Вона лежала у диспансері соціальної реабілітації наркозалежних.

Дуда зізналася, що почала вживати наркотики, ходячи на вечірки з друзями, і серед наркотиків, які вживала, перелічує марихуану, кокаїн і крек.

29-річна Сантана виграла три поєдинки за правилами MMA і отримала запрошення від UFC. Влітку 2019 року вона зійшлася в октагоні зі шведкою Бією Малецкі, але програла задушливим прийомом у другому раунді.