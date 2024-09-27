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Конор зараз представляє алкоголь і наркотики: Топурія розкритикував Макгрегора

Руслан Травкін — 27 вересня, 09:27
Конор зараз представляє алкоголь і наркотики: Топурія розкритикував Макгрегора
Ілія Топурія
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Іспанський боєць Ілія Топурія (15-0, 5 КО), який є чемпіоном UFC у напівлегкій вазі, вважає, що Конор Макгрегор (22-6, 19 КО) дуже сильно змінився у плані дисципліни та поведінки.

Його слова наводить сайт essentiallysports.

"Я знаю, що він не той, яким був. Він не той Макгрегор, який рухав маси. Макгрегор зараз представляє алкоголь і наркотики, а не спорт.

Мене надихав Конор, я захоплювався ним, коли був маленьким. А він зрадив цінності, які привели його на вершину. Ми втратили кумира", – сказав Топурія.

Свій наступний бій Топурія проведе в жовтні цього року проти Макса Голловея (26-7, 12 КО).

Нагадаємо, у лютому цього року Ілія у другому раунді нокаутував австралійця Алекса Волкановськи.

MMA UFC Ілія Топурія Конор Макгрегор

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