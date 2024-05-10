Долідзе проведе поєдинок на UFC Fight Night із кривдником Потєрі

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе проведе бій з Мішелем Перейрою, який нещодавно за 54 секунди переміг українця Ігор Потєрю.

Про це повідомляє видання Fightmag.

UFC Fight Night відбудеться 8 червня 2024 року. Долідзе мав зустрітися з Ентоні Ернандесом, однак американець отримав травму напередодні UFC 302.

У лютому цього року Долдізе програв Нассурдіну Імавову, дагестанцю, який представляє Францію. Перейра наразі має серію з восьми перемог поспіль.

Нагадаємо, що UFC представила офіційний тизер бою Конора Мак-Грегора й Майкла Чендлера. Це буде перший бій Конора за три роки.