Долідзе проведе поєдинок на UFC Fight Night із кривдником Потєрі
— 10 травня, 23:17
Грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе проведе бій з Мішелем Перейрою, який нещодавно за 54 секунди переміг українця Ігор Потєрю.
Про це повідомляє видання Fightmag.
UFC Fight Night відбудеться 8 червня 2024 року. Долідзе мав зустрітися з Ентоні Ернандесом, однак американець отримав травму напередодні UFC 302.
У лютому цього року Долдізе програв Нассурдіну Імавову, дагестанцю, який представляє Францію. Перейра наразі має серію з восьми перемог поспіль.
Нагадаємо, що UFC представила офіційний тизер бою Конора Мак-Грегора й Майкла Чендлера. Це буде перший бій Конора за три роки.