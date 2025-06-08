Дворазова олімпійська чемпіонка виграла титул UFC

Дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо Кайла Гаррісон перемогла Джулліану Пенью та виграла титул UFC 316.

Бій завершився у другому раунді больовим прийомом від американки.

She can now add UFC gold to her resume 🤯@KaylaH gets the submission in round two! #UFC316 pic.twitter.com/Wl4CkokcTs — UFC (@ufc) June 8, 2025

Кайла Гаррісон дебютувала в UFC у квітні 2024 року, а до цього виступала в межах PFL та займалась дзюдо. У цій дисципліні спортсменка двічі вигравала золото Олімпіади – у 2012 та 2016 роках.

В межах UFC для Гаррісон це був лише третій поєдинок – до цього вона перемогла Холлі Голм та Кетлен Вієйру.

Також сьогодні відбувся бій між Мерабом Двалішвілі та Шоном О'Меллі, який завершився достроковою перемогою грузинського бійця.