Дворазова олімпійська чемпіонка виграла титул UFC
Кайла Гаррісон
UFC
Дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо Кайла Гаррісон перемогла Джулліану Пенью та виграла титул UFC 316.
Бій завершився у другому раунді больовим прийомом від американки.
Кайла Гаррісон дебютувала в UFC у квітні 2024 року, а до цього виступала в межах PFL та займалась дзюдо. У цій дисципліні спортсменка двічі вигравала золото Олімпіади – у 2012 та 2016 роках.
В межах UFC для Гаррісон це був лише третій поєдинок – до цього вона перемогла Холлі Голм та Кетлен Вієйру.
Також сьогодні відбувся бій між Мерабом Двалішвілі та Шоном О'Меллі, який завершився достроковою перемогою грузинського бійця.