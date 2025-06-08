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Дворазова олімпійська чемпіонка виграла титул UFC

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 09:38
Дворазова олімпійська чемпіонка виграла титул UFC
Кайла Гаррісон
UFC

Дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо Кайла Гаррісон перемогла Джулліану Пенью та виграла титул UFC 316.

Бій завершився у другому раунді больовим прийомом від американки.

Кайла Гаррісон дебютувала в UFC у квітні 2024 року, а до цього виступала в межах PFL та займалась дзюдо. У цій дисципліні спортсменка двічі вигравала золото Олімпіади – у 2012 та 2016 роках.

В межах UFC для Гаррісон це був лише третій поєдинок – до цього вона перемогла Холлі Голм та Кетлен Вієйру.

Також сьогодні відбувся бій між Мерабом Двалішвілі та Шоном О'Меллі, який завершився достроковою перемогою грузинського бійця.

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