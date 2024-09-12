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Двалішвілі оцінив шанси на перемогу у бою з О'Меллі

Руслан Травкін — 12 вересня, 11:41
Двалішвілі оцінив шанси на перемогу у бою з О'Меллі
Мераб Двалішвілі
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Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (17-4, 3КО) оцінив шанси на перемогу у поєдинку проти чемпіона найлегшої вагової категорії Шона О'Меллі (18-1, 12 КО).

Його слова цитує ESPN.

"Всі знають мене як греплера, але я вмію бити. Так що не дивуйтеся, якщо я нокаутую Шона, бо це змішані єдиноборства.

Я не здивуюсь, якщо Шон спробує пройти мені у дві ноги. Він це вміє, може зрізати куток. Проти деяких він іноді це робив", – сказав Мераб.

Нагадаємо, їх бій пройде 15 вересня, О'Меллі заявив, що Двалішвілі зробить помилку, якщо вирішить проводити бій у стійці.

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Мераб Двалішвілі

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