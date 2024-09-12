Двалішвілі оцінив шанси на перемогу у бою з О'Меллі

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі (17-4, 3КО) оцінив шанси на перемогу у поєдинку проти чемпіона найлегшої вагової категорії Шона О'Меллі (18-1, 12 КО).

Його слова цитує ESPN.

"Всі знають мене як греплера, але я вмію бити. Так що не дивуйтеся, якщо я нокаутую Шона, бо це змішані єдиноборства.

Я не здивуюсь, якщо Шон спробує пройти мені у дві ноги. Він це вміє, може зрізати куток. Проти деяких він іноді це робив", – сказав Мераб.