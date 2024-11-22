Чендлер анонсував бій проти Макгрегора

Майкл Чендлер не полишає надій на проведення бою проти колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора.

Про це боєць заявив у коментарі Bussin' With The Boys.

"Схоже, наступним стане Конор. Я не кажу, що це реально, але впевнений, що якщо він це зробить, то його шлях пройде прямо через Нешвілл у штаті Теннессі. Ми повинні завершити історію The Ultimate Fighter. UFC цього хоче, Конор хоче зі мною битися. Він може битися з ким завгодно, але дав обіцянку.

Думаю, Конор хоче довести справу до кінця. Чесно кажучи, йому потрібно повернутися, йому потрібно за чимось гнатися, інакше він буде гнатися не за тим. І якщо він це зробить, то я на нього чекаю. Так уже вийшло, що я вважаю себе одним із найпопулярніших бійців UFC. Люди заплатять хороші гроші, щоб подивитися на мій бій", – сказав Чендлер.