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Чендлер анонсував бій проти Макгрегора

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 14:44
Чендлер анонсував бій проти Макгрегора
Чендлер та Олівейра
Getty images

Майкл Чендлер не полишає надій на проведення бою проти колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора.

Про це боєць заявив у коментарі Bussin' With The Boys.

"Схоже, наступним стане Конор. Я не кажу, що це реально, але впевнений, що якщо він це зробить, то його шлях пройде прямо через Нешвілл у штаті Теннессі. Ми повинні завершити історію The Ultimate Fighter. UFC цього хоче, Конор хоче зі мною битися. Він може битися з ким завгодно, але дав обіцянку.

Думаю, Конор хоче довести справу до кінця. Чесно кажучи, йому потрібно повернутися, йому потрібно за чимось гнатися, інакше він буде гнатися не за тим. І якщо він це зробить, то я на нього чекаю. Так уже вийшло, що я вважаю себе одним із найпопулярніших бійців UFC. Люди заплатять хороші гроші, щоб подивитися на мій бій", – сказав Чендлер.

Нагадаємо, у Чендлера на 30 червня був запланований бій з Макгрегором, однак поєдинок раптово скасували через травму 35-річного ірландця.

Конор провів останній бій у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є. Останній бій Чендлера відбувся 17 листопада на UFC 309, де американець поступився бразильцю Чарльзу Олівейрі.

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