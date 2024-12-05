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Грузинський чемпіон UFC проведе поєдинок проти брата Нурмагомедова

Станіслав Лисак — 5 грудня 2024, 11:54
Грузинський чемпіон UFC проведе поєдинок проти брата Нурмагомедова
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Чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі проведе бій із двоюрідним братом Хабіба Нурмагомедова, Умаром, у межах UFC 311.

На головну подію вечора запланований поєдинок між чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим та іншим росіянином Арманом Царукяном.

Нагадаємо, що Двалішвілі здобув свій титул, здолавши одноголосним рішенням суддів Шона О'Меллі на турнірі UFC 306.

Шоу UFC 311 заплановане на 18 січня 2025 року на арені "Intuit Dome" в Інгвуді, штат Каліфорнія, США.

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