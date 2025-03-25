Амосов націлений отримати контракт з UFC
Колишній чемпіон Bellator у напівсередньому дивізіоні українець Ярослав Амосов (28-1) сподівається отримати контракт з UFC.
Про це боєць розповів у коментарі MMA Junkie.
"Це дуже велика мотивація для мене (приєднатися до UFC – прим.). Маю надію, що вони дадуть мені контракт, і я хочу показати, що можу завоювати цей пояс.
Сподіваюся, мій наступний бій буде в UFC. Зараз мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я маю велику повагу до нього. Подивимося.
Я хочу показати, хто я є. Сподіваюся, він дасть мені шанс. Я хочу показати світу, хто я є", – розповів Амосов.
Нещодавно Амосов ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.
Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном.
У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.