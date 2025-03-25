Амосов націлений отримати контракт з UFC

Колишній чемпіон Bellator у напівсередньому дивізіоні українець Ярослав Амосов (28-1) сподівається отримати контракт з UFC.

Про це боєць розповів у коментарі MMA Junkie.

"Це дуже велика мотивація для мене (приєднатися до UFC – прим.). Маю надію, що вони дадуть мені контракт, і я хочу показати, що можу завоювати цей пояс.

Сподіваюся, мій наступний бій буде в UFC. Зараз мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я маю велику повагу до нього. Подивимося.

Я хочу показати, хто я є. Сподіваюся, він дасть мені шанс. Я хочу показати світу, хто я є", – розповів Амосов.