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Амосов націлений отримати контракт з UFC

Олександр Булава — 25 березня 2025, 18:15
Амосов націлений отримати контракт з UFC

Колишній чемпіон Bellator у напівсередньому дивізіоні українець Ярослав Амосов (28-1) сподівається отримати контракт з UFC.

Про це боєць розповів у коментарі MMA Junkie.

"Це дуже велика мотивація для мене (приєднатися до UFC – прим.). Маю надію, що вони дадуть мені контракт, і я хочу показати, що можу завоювати цей пояс.

Сподіваюся, мій наступний бій буде в UFC. Зараз мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я маю велику повагу до нього. Подивимося.

Я хочу показати, хто я є. Сподіваюся, він дасть мені шанс. Я хочу показати світу, хто я є", – розповів Амосов.

Нещодавно Амосов ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном.

У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.

UFC Ярослав Амосов

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