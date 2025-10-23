Ексдруга ракетка світу готується вдруге стати матір'ю

Ексдруга ракетка світу та дворазова чемпіонка Вімблдона Петра Квітова оголосила про свою другу вагітність.

Чешка повідомила про це у своєму Instagram-акаунті.

Сімейне фото Квітова підписала наступним чином:

"Наш маленький хлопчик скоро стане старшим братом".

Квітова одружена з екстенісистом Їржі Ванеком з 2023 року. Першого сина Петра народила у липні 2024 року. Хлопця назвали Петром.

Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдона – вона вигравала головний трав’яний турнір у 2011 і 2014 роках. У 2011 році також перемогла на Підсумковому турнірі WTA. Сумарно за кар’єру Квітова виграла 31 турнір, найкращим результатом у рейтингу WTA є 2 місце в жовтні 2011 року.

Спортсменка завершила кар'єру в кінці серпня 2025 року після поразки в першому колі US Open.