Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Lifestyle

Ексдруга ракетка світу готується вдруге стати матір'ю

Станіслав Матусевич — 23 жовтня 2025, 21:07
Ексдруга ракетка світу готується вдруге стати матір'ю
Петра Квітова
Getty images

Ексдруга ракетка світу та дворазова чемпіонка Вімблдона Петра Квітова оголосила про свою другу вагітність.

Чешка повідомила про це у своєму Instagram-акаунті.

Сімейне фото Квітова підписала наступним чином:

"Наш маленький хлопчик скоро стане старшим братом".

Квітова одружена з екстенісистом Їржі Ванеком з 2023 року. Першого сина Петра народила у липні 2024 року. Хлопця назвали Петром.

Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдона – вона вигравала головний трав’яний турнір у 2011 і 2014 роках. У 2011 році також перемогла на Підсумковому турнірі WTA. Сумарно за кар’єру Квітова виграла 31 турнір, найкращим результатом у рейтингу WTA є 2 місце в жовтні 2011 року.

Спортсменка завершила кар'єру в кінці серпня 2025 року після поразки в першому колі US Open.

вагітність Петра Квітова

Петра Квітова

Квітова провела останній матч у кар’єрі
Перспективи українок, боротьба Швьонтек і Сабалєнки: прев'ю US Open 2025
Квітова – про завершення кар'єри на US Open: Не виграла більше через свою особистість
Парадокс Світоліної, хто зможе зупинити Сабалєнку: прев'ю Вімблдону 2025
Дворазова переможниця Вімблдону оголосила про майбутнє завершення кар'єри

Останні новини