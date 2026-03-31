Ексдруга ракетка світу стала матір'ю дівчаток-двійнят

Ексдруга ракетка світу, дворазова чемпіонка Вімблдона Петра Квітова повідомила про народження у неї дівчинок-двійнят.

Відповідний допис чешка розмістила у своєму інстаграмі.

Тридцятого березня Квітова стала матір'ю двох дівчаток, яких назвали Емма та Елла.

Петра одружена з екстенісистом Їржі Ванеком з 2023 року. Першого сина Квітова народила у липні 2024 року. Хлопчика назвали Петром.

Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдона – вона вигравала головний трав'яний турнір у 2011 і 2014 роках. У 2011 році також перемогла на Підсумковому турнірі WTA. Сумарно за кар'єру Квітова виграла 31 турнір, найкращим результатом у рейтингу WTA є 2 місце в жовтні 2011 року.

Спортсменка завершила кар'єру в кінці серпня 2025 року після поразки в першому колі US Open.