Бразильська Санта-Барбара: колишня дівчина зірки Реала відбила у найкращої подруги бойфренда

27-річна Бруна Ротта, колишня дівчина вінгера Реала Родріго, опинилася в центрі гарячих пліток у Бразилії. Історія виглядає як сценарій серіалу з інтригами та зрадами.

Після чергового розриву з футболістом Бруна залишилася в Мадриді у подруги Камілли, яка прийняла її в родину. Та замість підтримки ця дружба закінчилася драмою: за словами інсайдерів, Бруна завела роман з багатим марокканським хлопцем Камілли.

Згодом вона навіть перебралася жити до нього, збрехавши подрузі. Камілла швидко дізналася правду, і дружбі настав кінець.

Тепер сама Ротта вирішила розповісти свою версію. У сторіс вона зізналася, що допустила помилку:

"У дуже делікатний момент мого життя я дозволила цьому статися, бо почувалася надто самотньою", – поділилася Бруна, натякнувши на важкий розрив із Родріго.

Вона також назвала свої стосунки з футболістом "надзвичайно проблемними" та такими, де "не було взаємності". Наразі дівчина живе сама, активно даючи інтервʼю з приводу стосунків із колишнім хлопцем.

