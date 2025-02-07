Одна з найкрасивіших футболісток світу підписала контракт із португальським клубом

Хорватська футболістка Ана Марія Маркович, яка вважається однією з найкрасивіших представниць свого виду спорту, стала гравчинею Дамайєнсе.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони домовилися про співпрацю до кінця сезону-2024/25. Починала вона сезон у складі Браги, яка кілька днів тому розпрощалася з нею.

До цього вона 4 роки виступала за швейцарський Грассхоппер, а перед цим була у молодіжній команді Цюриха.

З 2021 року Маркович викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду своєї країни вона забила 2 голи за 20 матчів.