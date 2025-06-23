Найвродливіша футболістка світу похизувалася скілами під час гри з м'ячем на пляжі

Ана Маркович, яку вже давно охрестили "найвродливішою футболісткою світу", знову здивувала соцмережі завдяки видовищному відео з пляжу.

На кадрах 25-річна хорватська нападниця демонструє свою техніку, виконуючи ефектні жонглювання м’ячем босоніж на піску.

"Мені не потрібно нічого, крім м’яча і пляжу, щоб бути щасливою", – підписала вона відео.

Після короткого, але насиченого етапу у португальській Бразі, де Ана зіграла лише 4 матчі, футболістка продовжила кар’єру в іншому клубі місцевої елітної ліги – Дамайєнсі.

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Та не лише футбольними навичками Маркович підкорює серця. Її Instagram вже налічує понад 3 мільйони підписників, а медійна популярність подарувала їй чимало гучних проєктів, включно зі спільною рекламою з самим Кріштіану Роналду для криптовалютної кампанії.

Нагадаємо, що дівчина здобула світову популярність завдяки своїй палкій підтримці національної збірної Хорватії у вигляді пікантних фото у соцмережах.