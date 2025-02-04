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Португальський клуб розірвав контракт з однією з найкрасивіших футболісток світу

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 01:08
Португальський клуб розірвав контракт з однією з найкрасивіших футболісток світу
Ана Маркович
x.com/scbragafeminino

Жіночий футбольний клуб Брага розірвав контракт з Аною Маркович.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодилися розійтися за взаємною згодою. 

25-річна Маркович, яка вважається однією з найкрасивіших футболісток світу, приєдналася до португальської команди влітку, але відіграла лише 3 матчі.

До цього вона 4 роки виступала за швейцарський Грассхоппер, а перед цим була у молодіжній команді Цюриха. З 2021 року Маркович викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду своєї країни вона забила 2 голи за 20 матчів. 

Брага Ана Марія Маркович

Ана Марія Маркович

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