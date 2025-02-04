Португальський клуб розірвав контракт з однією з найкрасивіших футболісток світу
Ана Маркович
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Жіночий футбольний клуб Брага розірвав контракт з Аною Маркович.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Сторони погодилися розійтися за взаємною згодою.
25-річна Маркович, яка вважається однією з найкрасивіших футболісток світу, приєдналася до португальської команди влітку, але відіграла лише 3 матчі.
До цього вона 4 роки виступала за швейцарський Грассхоппер, а перед цим була у молодіжній команді Цюриха. З 2021 року Маркович викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду своєї країни вона забила 2 голи за 20 матчів.