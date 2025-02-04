Португальський клуб розірвав контракт з однією з найкрасивіших футболісток світу

Жіночий футбольний клуб Брага розірвав контракт з Аною Маркович.

Про це повідомила клубна пресслужба.

O SC Braga informa que o Clube e Ana Maria Marković rescindiram, por mútuo acordo, o contrato que unia as duas partes. Obrigado por tudo, Ana! ⚔️



SC Braga and Ana Maria Marković terminated the contract between the two parts. Thank you for everything, Ana! ⚔️#PorMais pic.twitter.com/UGp2tvJ16u — SC Braga - Futebol Feminino (@scbragafeminino) February 3, 2025

Сторони погодилися розійтися за взаємною згодою.

25-річна Маркович, яка вважається однією з найкрасивіших футболісток світу, приєдналася до португальської команди влітку, але відіграла лише 3 матчі.

До цього вона 4 роки виступала за швейцарський Грассхоппер, а перед цим була у молодіжній команді Цюриха. З 2021 року Маркович викликається до лав збірної Хорватії. За національну команду своєї країни вона забила 2 голи за 20 матчів.