Зацілував обличчя господаря: Трубін показав зворушливу зустріч із песиком після матчів збірної
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відзвітував перед фанатами у соцмережах, що вже прибув додому після матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії (3:4 загальний).
Футболіст опублікував миле відео того, як його зустрічає вдома песик. Собака радіє на руках в Анатолія, облизуючи йому обличчя.
"Це любов", – підписав відео Трубін.
Нагадаємо, голкіпер так і не зіграв за збірну у березневих матчах, віддавши перевагу його конкуренту Андрію Луніну.
Вболівальники навіть обрали воротаря Реала найкращим футболістом у другій грі з Бельгією.
Раніше повідомлялося, що Шахтар може отримати значний відсоток з переходу Трубіна в гранд АПЛ.