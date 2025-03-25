Зацілував обличчя господаря: Трубін показав зворушливу зустріч із песиком після матчів збірної

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відзвітував перед фанатами у соцмережах, що вже прибув додому після матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії (3:4 загальний).

Футболіст опублікував миле відео того, як його зустрічає вдома песик. Собака радіє на руках в Анатолія, облизуючи йому обличчя.

"Це любов", – підписав відео Трубін.

Нагадаємо, голкіпер так і не зіграв за збірну у березневих матчах, віддавши перевагу його конкуренту Андрію Луніну.

Вболівальники навіть обрали воротаря Реала найкращим футболістом у другій грі з Бельгією.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може отримати значний відсоток з переходу Трубіна в гранд АПЛ.