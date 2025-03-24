Ребров зробив все, щоб програти: збірна Україна не змогла вийти в елітний дивізіон Ліги націй

Матч у місті Генк став холодним душем для збірної України: після перемоги у першому матчі 3:1 вона програла Бельгії 0:3 та залишилася у Дивізіоні B Ліги. Націй. "Чемпіон" вирішив розповісти, чому так сталося – і як із цим жити далі.

Гарсія зважився на кадрову революцію

Напевно, ніхто не очікував такої масової зміни складу у виконанні бельгійського тренера – і тим більше ніхто не чекав ротації на всіх цих позиціях. Після провалу в Мурсії Гарсія вирішив поміняти шістьох гравців.

Порівняно з тими 1:3 – мінус Куртуа, Мехеле, де Кейпер, де Вінтер, Тілеманс та де Кетеларе. Тілеманса не можна було не замінити, він отримав дискваліфікацію – а решта просто перемістилася на лаву запасних. І нове обличчя "червоних дияволів" було таким, яким і повинно бути обличчя диявола – тобто без міри агресивним.

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Без дискваліфікованого Тілеманса, а також травмованих Онани та Мангаля у бельгійців з опорників залишився 17-річний Мокіо – і Гарсія вирішив за краще зіграти з трьома плеймейкерами. Раскен, Ванакен, де Брейне – це гравці, дуже націлені на атаку. Додамо до цього Доку, який у першому матчі навіть на заміну не вийшов – а тепер отримав у своє розпорядження фланг із перших хвилин; старих недобрих Троссара, Лукаку; дуже націлених на атаку крайніх захисників в особі Кастаня і Меньє – і отримуємо ситуацію, коли команда думає тільки про атаку.

Плюс до цього, мабуть, треба говорити і про "внутрішні перебіги" у збірній Бельгії. Навіть факт проведення гри на рідній для Тібо Куртуа арені не врятував його від переведення на запас. Він два роки не грав за збірну, потім його повернення призвело до демаршу воротаря Кастелса, який був основним – а тепер, після однієї гри, Тібо знову випав з основи. Навряд чи якийсь із трьох голів України у першому матчі можна назвати воротарським – отже, це привід думати про продовження конфліктів, розподіл на клани. Адже для когось і Кастелс встиг стати другом.

Ребров: кількість змін менша, сенс – більший

Наша збірна формально змінилася менше, але тільки формально. По-перше, для команди, яка провела відмінний матч, зробити чотири зміни у "старті" – це за змістом більше, ніж для команди, яка повністю провалилася, поміняти хоч весь склад. По-друге, Ребров зважився змінити стиль.

Ванат та Гуцуляк витіснили Яремчука та Циганкова з основи голами, тут все просто. А ось Сваток не замінив ні Матвієнка, ні Забарного – а лише доповнив цю пару. Збірна України перейшла на схему із трьома центральними захисниками, що, звісно, змінює гру для всіх – хоч для воротаря, хоч для центрфорварда. Чи коштувало воно того?

УАФ. Фото: Дан Балашов

Ну і заміна "Ярмолюк замість Коноплі" ніякою заміною Коноплі на Ярмолюка, звичайно, не є. Після травм двох правих захисників грати на нерідній позиції довелося Зінченку – і його місце в центрі поля зайняв гравець Брентфорда. Загалом замін начебто й менше, а ті, що є, в основному змусили обставини – але по суті Україна змінилася принципово.

Бельгія провела матч без будь-якого тиску на проблемні зони...

Так багато про стартові склади я пишу тому, що на дуже багато відсотків Ребров матч програв ще до стартового свистка. Бельгія сама, без будь-якого опору, отримала можливість проводити гру в максимально комфортному стилі.

УАФ. Фото: Дан Балашов

У бельгійців величезні проблеми з опорною зоною – але Ребров вирішив її просто не напружувати. У "червоних дияволів" явні проблеми із захисниками, але до них м'яч у принципі доходив дуже рідко. Зате три плеймейкери та два вінгери могли діяти на чистих м'ячах – і неквапливо вирішувати, хто якогось захисника відріже. Підсумковий відсоток володіння м'ячем Україною – 30,5%, співвідношення ударів – 6:19 не на нашу користь.

...І змогла виграти, навіть попри дикий нефарт

Той факт, що навіть перший м'яч влетів у наші ворота лише на 70-й хвилині, не повинен вводити в оману. Бельгія затягнула з вирішенням формальностей лише через найкращий матч Луніна у светрі збірної, явних проблем із реалізацією – і, до речі, "українського" суддівства.

Якби арбітр на початку гри поставив пенальті за явний фол Ваната у штрафному – боюся, Україна могла б згоріти в районі 0:5. Момент, коли Лукаку не забив із двох метрів у порожні ворота, міг би стати його особистою драмою. А ще були і промах Кастаня з меж штрафного майданчика, і "просто" чудові сейви Луніна.

УАФ. Фото: Дан Балашов

Збірна України абияк трималася проти 11 гравців, але коли Гарсія вирішив випустити 12-го і так далі футболістів, остаточно впала. Гравець Брюгге Де Кейпер забив перший гол за збірну другим дотиком у матчі – і лише тому, що перший витратив на обробку м'яча. А після цього і стандартні козирі бельгійців спрацювали: Лукаку спочатку подарував гол на чистому класі (чудова бісіклета), а потім і комбінація де Брейне – Ванакен – Лукаку показала чистий клас.

Найсмішніше, що одразу після другого голу якусь подобу шансу мав Довбик. Ці бельгійці дуже слабко грають в обороні, і під час обміну атаками їх може обіграти, наприклад, Ізраїль (1:0 у листопаді минулого року). Але для цього потрібно грати проти них в атаку серйозно, а не лише в крайніх випадках.

Настав час міняти тренера?

Про відставку Реброва говорять не перший рік через результати. Не всі подібні звинувачення справедливі: врешті-решт, ставка на Луніна вчора тільки підтвердила свою виправданість, і ляп Андрія на Євро-2024 виглядає випадковістю. Програші таким слабким суперникам, як Албанія та Чехія, можна було списати на час, потрібний для побудови команди.

Getty Images

Але, вибачте, неможливо заслужити відставку однією грою сильніше, ніж Ребров у Генку. Ми живемо під час, коли дуже актуальні військові цитати – так от, псевдочерчиллівські "Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу" зараз актуальні, як ніколи.

Ребров стільки часу намагався поставити збірній комбінаційний футбол, але у вирішальний момент відмовився від нього повністю. Збірна грала начебто за лекалами Фоменка, так само впустила перевагу у два м'ячі – з тією лише поправкою, що Бельгія, яка втратила вже більшу частину зірок, набагато слабша за Францію-2013, яка вже готувалася вигравати чемпіонат світу. І коли тренер не дає ані результату, ані гри, незрозуміло, за що його залишати.