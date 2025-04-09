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Пісні замість танців: Магучіх здивувала вірусним відео з тренування

Богдан Войченко — 9 квітня 2025, 13:04
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Пісні замість танців: Магучіх здивувала вірусним відео з тренування

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здивувала прихильників у соцмережах новим вірусним відео з тренування.

Цього разу українська легкоатлетка записала ролик із подругою, в якому співає під світовий хіт.

За добу відео набрало майже 20 тисяч переглядів у Тіктоці та понад тисячу лайків. Фанати з гумором оцінили новий контент Ярослави.

@rosya_mag Треба було знімати бекстейдж 🤣 #rec #fyp #trendingvideo ♬ Just smile - ~Aidan~

Напередодні українська спортсменка підписала спонсорський контракт із всесвітньо відомим виробником енергетичних напоїв Red Bull.

Після заключення угоди Магучіх розповіла, хто був для неї взірцем у стрибках у висоту.

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Нагадаємо, 26 квітня стартує перший етап Діамантової ліги, який пройде у китайському місті Сямень.

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