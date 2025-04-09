Пісні замість танців: Магучіх здивувала вірусним відео з тренування
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здивувала прихильників у соцмережах новим вірусним відео з тренування.
Цього разу українська легкоатлетка записала ролик із подругою, в якому співає під світовий хіт.
За добу відео набрало майже 20 тисяч переглядів у Тіктоці та понад тисячу лайків. Фанати з гумором оцінили новий контент Ярослави.
Напередодні українська спортсменка підписала спонсорський контракт із всесвітньо відомим виробником енергетичних напоїв Red Bull.
Після заключення угоди Магучіх розповіла, хто був для неї взірцем у стрибках у висоту.
Нагадаємо, 26 квітня стартує перший етап Діамантової ліги, який пройде у китайському місті Сямень.