Магучіх поділилася весняними знімками із загадкового європейського міста

Зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх вкотре нагадала, що має не лише неймовірний спортивний талант, а й чудове відчуття стилю та інтриги.

Цього разу спортсменка поділилася атмосферними весняними світлинами зі своєї мандрівки Європою – але без жодної геолокації!

Ярослава опублікувала серію кадрів, де вона позує серед квітучих дерев, вузьких вуличок і старовинної архітектури. Підпис до фото був короткий, але з "гачком" – замість назви міста спортсменка запропонувала своїм підписникам... гру на вгадування.

Фани миттєво активізувалися: в коментарях з’явилися варіанти – від Лісабона до Барселони, але справжні "інтернет-детективи" помітили на одному з фото фрагмент будівлі, схожої на архітектуру Севільї.

Читайте також : Відео Магучіх відсвяткувала завершення робочого тижня ефектним танцем із подругами

І судячи з усього, не помилилися. Магучіх не підтвердила це прямо, але лайкнула кілька таких коментарів, чим фактично дала фанам зелене світло – вони вгадали.

Напередодні українка анонсувала повернення на "великі арени", заявивши, що повністю вилікувала травми.

Нагадаємо, 26 квітня стартує перший етап Діамантової ліги, який пройде у китайському місті Сямень. Магучіх також візьме учать у змаганнях.