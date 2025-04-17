Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Магучіх поділилася весняними знімками із загадкового європейського міста

Богдан Войченко — 17 квітня 2025, 10:40
Instagram
Магучіх поділилася весняними знімками із загадкового європейського міста

Зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх вкотре нагадала, що має не лише неймовірний спортивний талант, а й чудове відчуття стилю та інтриги.

Цього разу спортсменка поділилася атмосферними весняними світлинами зі своєї мандрівки Європою але без жодної геолокації!

Ярослава опублікувала серію кадрів, де вона позує серед квітучих дерев, вузьких вуличок і старовинної архітектури. Підпис до фото був короткий, але з "гачком" замість назви міста спортсменка запропонувала своїм підписникам... гру на вгадування.

Фани миттєво активізувалися: в коментарях з’явилися варіанти від Лісабона до Барселони, але справжні "інтернет-детективи" помітили на одному з фото фрагмент будівлі, схожої на архітектуру Севільї.

Читайте також :
Відео Магучіх відсвяткувала завершення робочого тижня ефектним танцем із подругами

І судячи з усього, не помилилися. Магучіх не підтвердила це прямо, але лайкнула кілька таких коментарів, чим фактично дала фанам зелене світло вони вгадали.

Напередодні українка анонсувала повернення на "великі арени", заявивши, що повністю вилікувала травми.

Нагадаємо, 26 квітня стартує перший етап Діамантової ліги, який пройде у китайському місті Сямень. Магучіх також візьме учать у змаганнях.

Легка атлетика Ярослава Магучіх фотосесія Lifestyle