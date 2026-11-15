Нарядив ялинку на камеру: дівчина Мудрика показала, як футболіст готується до Різдва
Український футболіст Тоттенгема Михайло Мудрик провів час зі своєю коханою, британською блогеркою та акторкою Джордін Джонс, після невдалого матчу збірної України проти Північної Ірландії.
Дівчина вінгера поділилася в Instagram кадрами з їхнього спільного дозвілля та показала, чим займався футболіст.
Як виявилося, Мудрик уже налаштувався на різдвяно-новорічний період. Українець активно долучився до прикрашання ялинки, допомагаючи створювати святкову атмосферу вдома. Відповідне фото Джордін опублікувала у своїх соцмережах.
Нагадаємо, Мудрик пропускає матчі Ліги націй через травму, якої зазнав минулого місяця.
Українець зіграв за Тоттенгем у матчі проти Ноттінгем Форест, який завершився з рахунком 0:0. Ця зустріч стала для нього першою офіційною грою з листопада 2024 року. Очікувалось, що він відновиться у жовтні, проте цей процес затягнувся.
Тим часом збірна України поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1 в матчі 5-го туру Ліги націй.