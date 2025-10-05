Дружина Усика вразила елегантним образом на показі Dior у Парижі
Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Катерина, вкотре довела, що має бездоганний смак і вміє поєднувати класику з сучасними трендами.
На модному показі Dior у Парижі вона з’явилася в образі, який одразу привернув увагу гостей заходу та модних критиків.
Катерина обрала total black look, що завжди виглядає елегантно та впевнено. Центральним елементом її образу став чорний оксамитовий плащ-пальто з виразними, архітектурними плечима – саме цей акцент створив враження сили й витонченості водночас. Такий вибір гармонійно підкреслив її фігуру та відповідає сучасним тенденціям high fashion.
Відомо, що модний дім Dior цього сезону представив колекцію, натхненну жіночою незалежністю, і Катерина стала ідеальним втіленням цієї ідеї – сильна, стильна, але водночас жіночна.
Світлини з показу з’явилися на сторінці Катерини в Instagram і швидко набрали сотні коментарів і десятки тисяч лайків.
Нагадаємо, не так давно чемпіон світу з боксу у надважкій вазі разом із дружиною відзначили особливу дату у своєму житті. 25 вересня виповнилося рівно 16 років із дня їхнього весілля.
Подружжя вирішило відсвяткувати річницю у Києві, організувавши затишний вечір із романтичними акцентами.