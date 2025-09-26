Білодід вразила новими образами: чемпіонка світу з дзюдо знялася у гарячій фотосесії

Одна з найяскравіших українських спортсменок сучасності, дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід знову привернула увагу шанувальників не лише спортивними досягненнями, а й стильними фотосесіями.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка опублікувала нове відео зі зйомок, де постала у сміливому та водночас вишуканому образі.

Читайте також : Фото Розкішна чемпіонка світу із синхронного плавання приголомшила гарячими фото

Для кадру Дар’я обрала чорний шкіряний корсет, який підкреслив її фігуру, а ніжні мереживні деталі додали образу жіночності та загадковості.

У коментарях під дописом шанувальники засипали дзюдоїстку компліментами, відзначаючи її красу, витонченість і здатність перевтілюватися у різні стилі.

Напередодні українська дзюдоїстка, яка грає за жіночу футбольну команду Металіста 1925, заперечила чутки про те, що її кар’єра в дзюдо уже завершена.

Раніше повідомлялося, що Білодід взяла участь у благодійному футбольному матчі з легендами українського спорту.