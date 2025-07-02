Найсексуальніша футболістка світу вразила зйомкою в рекламі у бікіні на пляжі

Швейцарська футбольна зірка Аліша Леманн, яка нині виступає за туринський Ювентус, знову привернула до себе увагу фанатів.

26-річна спортсменка взяла участь у пляжній фотосесії для бренду Tezenis, продемонструвавши не лише свої модельні навички, а й футбол у виконанні в купальнику.

На кадрах, що швидко розлетілися мережею, Леманн позує у червоному бікіні, граючи м’ячем на фоні яскравого сонця.

В один момент їй навіть довелося поправити бюстгальтер, чим вона мало не спровокувала конфуз, однак усе обійшлося, і фанати залишилися в захваті.

Нагадаємо, Леманн раніше була у стосунках із бразильським футболістом Дугласом Луїзом, і вони навіть разом перейшли до Ювентуса у так званому "парному трансфері". Однак згодом їхні шляхи розійшлися.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна Швейцарії, за яку виступає Аліша, була сенсаційно розгромлена командою 15-річних хлопців.