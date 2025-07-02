Найсексуальніша футболістка світу вразила зйомкою в рекламі у бікіні на пляжі
Швейцарська футбольна зірка Аліша Леманн, яка нині виступає за туринський Ювентус, знову привернула до себе увагу фанатів.
26-річна спортсменка взяла участь у пляжній фотосесії для бренду Tezenis, продемонструвавши не лише свої модельні навички, а й футбол у виконанні в купальнику.
На кадрах, що швидко розлетілися мережею, Леманн позує у червоному бікіні, граючи м’ячем на фоні яскравого сонця.
В один момент їй навіть довелося поправити бюстгальтер, чим вона мало не спровокувала конфуз, однак усе обійшлося, і фанати залишилися в захваті.
Нагадаємо, Леманн раніше була у стосунках із бразильським футболістом Дугласом Луїзом, і вони навіть разом перейшли до Ювентуса у так званому "парному трансфері". Однак згодом їхні шляхи розійшлися.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна Швейцарії, за яку виступає Аліша, була сенсаційно розгромлена командою 15-річних хлопців.