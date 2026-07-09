Президент ВФК Перевезенцев закликав World Curling не повертати Росію до змагань

Президент Всеукраїнської федерації керлінгу Олексій Перевезенцев звернувся до World Curling з проханням не повертати росіян до міжнародних змагань, попри рішення МОК щодо Росії.

Про це повідомляє The Curling News.

"Керлінг повинен залишатися видом спорту, що ґрунтується на чесності, повазі та чесній грі. Він не може стати засобом реабілітації держави, яка продовжує знищувати життя українців, їхні громади та можливості займатися спортом", – йдеться у заяві.

У вівторок, 7 липня, МОК скасував рекомендації щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі при забороні на участь у командних видах програми.

Напередодні повідомлялося, що у Євросоюзі хочуть позбавити МОК фінансування через це рішення. Свою реакцію залишив і НОК України. Він закликав Міжнародний олімпійський комітет переглянути своє рішення.