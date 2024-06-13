Збірна України зі стрибків у воду назвала склад на чемпіонат Європи-2024

Чемпіонат Європи-2024 з водних видів спорту відбудеться у сербському Белраді. У континентальній першості візьме участь й збірна України зі стрибків у воду.

У заявці збірної України зі стрибків у воду дебютуватимуть на рівні чемпіонату Європи 5 стрибунів у воду: Аванесов Данило, Барсуков Марко, Глижіна Каріна, Гриценка Марк, Чижовський Богдан.

Склад збірної України зі стрибків у воду

Жінки: Ксенія Байло, Каріно Глижіна, Анна Письменська, Вікторія Кесарь, Софія Лискун, Ксенія Байло

Чоловіки: Кірілл Болюх, Данило Аванесов, Станіслав Оліферчик, Данило Аванесов, Марко Барсуков, Марк Гриценко, Олег Колодій, Данило Коновалов, Богдан Чижовський

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду в Белграді триватиме до 23 червня.