Виставкіна та Есман здобули срібло на Міжнародному турнірі в Ростоці, золото у росіянок

Українські спортсменки Софія Виставкіна та Соф'я Есман посіли 2 місце на Міжнародному турнірі зі стрибків у воду, який проходив у німецькому Ростоці.

Українки набрали 261,30 бали та обійшли канадок, в яких 240,33 бали. На першій сходинці опинилися "нейтральні" спортсменки з Росії Конанихіна Анна та Кедріна Алєксандра. У них 286,62.

Міжнародний турнір зі стрибків у воду, синхронні стрибки з вишки, жінки

Нейтральні спортсменки – 286,62 Україна (Виставкіна/Есман) – 261,30 Канада – 240,33

Напередодні Данило Аванесов та Марко Барсуков завершили змагання із синхронних стрибків з 3-метрового трампліна на п'ятому місці.

Також Ксенія Бочек дебютувала на дорослому рівні у фіналі одиночних стрибків. 15-річна українка не змогла поборотися за медаль.

Нагадаємо, що у лютому український стрибун у воду Марк Гриценко виграв бронзову медаль зимового Кубку Великої Британії.