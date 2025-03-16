Виставкіна та Есман здобули срібло на Міжнародному турнірі в Ростоці, золото у росіянок
Ukrainian Diving Federation
Українські спортсменки Софія Виставкіна та Соф'я Есман посіли 2 місце на Міжнародному турнірі зі стрибків у воду, який проходив у німецькому Ростоці.
Українки набрали 261,30 бали та обійшли канадок, в яких 240,33 бали. На першій сходинці опинилися "нейтральні" спортсменки з Росії Конанихіна Анна та Кедріна Алєксандра. У них 286,62.
Міжнародний турнір зі стрибків у воду, синхронні стрибки з вишки, жінки
- Нейтральні спортсменки – 286,62
- Україна (Виставкіна/Есман) – 261,30
- Канада – 240,33
Напередодні Данило Аванесов та Марко Барсуков завершили змагання із синхронних стрибків з 3-метрового трампліна на п'ятому місці.
Також Ксенія Бочек дебютувала на дорослому рівні у фіналі одиночних стрибків. 15-річна українка не змогла поборотися за медаль.
Нагадаємо, що у лютому український стрибун у воду Марк Гриценко виграв бронзову медаль зимового Кубку Великої Британії.