Байло та Лискун принесли Україні сьому медаль на ЧЄ-2025 зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду завоювала свою сьому медаль на чемпіонаті Європи 2025 року, який завершується сьогодні, 28 травня, у турецькій Анталії. Ксенія Байло та Софія Лискун стали срібними призерками у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Вони набрали 286,44 бала, програвши лише дуету з Іспанії. Сумарно у цьому виді програми брали участь лише 4 команди, без медалі залишилася збірна Румунії.

Підсумкові результати:

Іспанія — 305.82 бала Україна — 286.44 Німеччина — 278.70

Особисто для Байло ця медаль стала третьою на нинішньому чемпіонаті Європи, для Лискун – другою. Для них це перший виступ у парі на чемпіонаті Європи.

Сумарно це сьома нагорода для України на поточній європейській першості та перша срібна. Із попередніх шести 5 були золотими, ще одна – бронза Данила Коновалова на 3-метровому трампліні.