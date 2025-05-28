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Байло та Лискун принесли Україні сьому медаль на ЧЄ-2025 зі стрибків у воду

Олег Дідух — 28 травня 2025, 16:12
Байло та Лискун принесли Україні сьому медаль на ЧЄ-2025 зі стрибків у воду
Getty Images

Збірна України зі стрибків у воду завоювала свою сьому медаль на чемпіонаті Європи 2025 року, який завершується сьогодні, 28 травня, у турецькій Анталії. Ксенія Байло та Софія Лискун стали срібними призерками у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Вони набрали 286,44 бала, програвши лише дуету з Іспанії. Сумарно у цьому виді програми брали участь лише 4 команди, без медалі залишилася збірна Румунії.

Підсумкові результати:

  1. Іспанія — 305.82 бала
  2. Україна — 286.44
  3. Німеччина — 278.70

Особисто для Байло ця медаль стала третьою на нинішньому чемпіонаті Європи, для Лискун – другою. Для них це перший виступ у парі на чемпіонаті Європи.

Сумарно це сьома нагорода для України на поточній європейській першості та перша срібна. Із попередніх шести 5 були золотими, ще одна – бронза Данила Коновалова на 3-метровому трампліні.

Стрибки у воду Чемпіонат Європи Ксенія Байло Софія Лискун

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