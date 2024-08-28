Середа: На Олімпіаді показував іноземним спортсменам фото свого будинку, в який був приліт

Український стрибун у воду Олексій Середа доносив інформацію про війну іноземним журналістам та спортсменам під час перебування в Парижі на Олімпійських іграх-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport24.

"Навіть якщо іноземні журналісти не запитували про війну, то я все одно розповідав про неї. Але багато журналістів запитували, як ми готувалися і наскільки це було складно. Я намагався розповідати так як є, адже це жахливо. Доносив меседж, чому не можна допускати російських спортсменів. Це для того, щоб світ був у курсі подій та не забував про війну. У нас стільки спортсменів тренується у надзвичайно важких умовах, тому, я вважаю, що міжнародна спільнота має про це пам'ятати. А для цього ми, спортсмени, маємо нагадувати. Самі спортсмени також запитували про вінйу. Я і сам показував різні фото і з Миколаєва, і фото свого будинку, в який був приліт, показував. Одна справа, коли вони бачать фото чи відео з Instagram, а інша — коли я їм показую фото зі своїм обличчям та голосом, які зроблені мною. Вони це геть по-іншому починають сприймати", — сказав Середа.

Влучання в будинок Олексія сталося у квітні 2023 року. Після того юний спортсмен закликав міжнародну спільноту не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Також Середа заявив, що наздогнати Китай у його дисципліні — нереальне завдання.