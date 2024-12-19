Українець потрапив у список номінантів на звання Спортсмен року від European Aquatics

Український стрибун у воду Олексій Середа потрапив до списку претендентів на нагороду "Спортсмен року" від European Aquatics.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

18-річний Середа потрапляє до списку номінантів уже третій рік поспіль. Зазначимо, що у 2022 році він посів друге місце, а минулого року переміг у своїй номінації.

Підтримати українця голосом можна ТУТ. Голосування триватиме до 31 грудня 2024 року. Його результати оголосять у січні 2025 року на офіційному сайті та у соціальних мережах European Aquatics.

Нагадаємо, цього року від здобув дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу зі стрибків у воду. На Олімпіаді нагород здобути не вдалося – п'яте місце у синхронних стрибках та восьме місце в індивідуалі.