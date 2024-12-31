Фристайліст Кузнєцов та стрибунка у воду Шевченко – найкращі спортсмени грудня за версією НОК

Національний олімпійський комітет України визнав фристайліста Максима Кузнєцова найкращим спортсменом України у грудні.

Про це повідомила пресслужба НОК.

Експертна комісія комітету оцінила успішний виступ Максима на Кубку Європи з лижної акробатики, що відбувся у фінській Руці. Українець посів на турнірі третє місце.

Наставника Кузнєцова, Енвера Аблаєва, визнано найкращим тренером України в останньому місяці 2024 року.

Нагорода найкращій юній спортсменці країни у грудні буде вручена Діані Шевченко, яка здобула бронзову медаль чемпіонату світу-2024 зі стрибків у воду серед юніорів, що пройшов у бразильському Ріо-де-Жанейро, у стрибках з 10-метрової вишки (категорія 14-15 років).

Особистий тренер Діани, Тетяна Погребна, визнана найкращою наставницею юної української спортсменки у грудні.

Раніше Асоціація спортивних журналістів України оприлюднила десятку найкращих українських атлетів 2024 року. За підсумками голосування найкращим атлетом України-2024 стала олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.